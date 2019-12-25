Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Петербурге на день ВМФ

Метеоролог порекомендовал петербуржцам надеть ветровки и захватить с собой зонт.

В Петербурге 31 июля отметят День Военно-морского флота России. В честь события традиционно состоится парад. О погоде в этот день "Невским Новостям" рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

В воскресенье прогнозируется облачная с прояснениями погода. Дожди пройдут местами и только в первой половине дня. Что касается температуры, то ожидается +20..+22 градуса. Ветер ожидается западный, он будет дуть без порывов.

Метеоролог порекомендовал петербуржцам надеть ветровки и захватить с собой зонт.

ЗСД будет бесплатным на время генеральной репетиции и проведения парада ко Дню ВМФ

Фото: Piter.tv