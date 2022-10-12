Военным комиссаром Петербурга назначили полковника Марата Урмансова

С 2021 по 2023 года – Военный комиссар Брянской области.

Приказом Министра обороны РФ на воинскую должность военного комиссара Санкт-Петербурга назначен полковник Марат Урмансов. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Марат Урмансов родился 28 апреля 1977 года в селе Татарская Каргала Оренбургской области. В 1994 году окончил среднюю общеобразовательную школу и поступил в Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище. По окончании обучения с 1998 по 2012 годы проходил военную службу на различных командных должностях в Приволжском и Северо-Кавказском военных округах. Выполнял миротворческие задачи в зоне Грузино-Абхазского конфликта, принимал участие в боевых действиях на территории Чечни.

С 2021 по 2023 года – военный комиссар Брянской области. Награжден государственными наградами и ведомственными знаками отличия. Ветеран боевых действий и военной службы.

Осенний призыв 2023 года охватит 30 тыс. петербуржцев. Призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря.

Фото: пресс-служба Западного военного округа