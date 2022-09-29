Петербургского активиста встретил сотрудник военного комиссариата в администрации Калининского района

Он отказался предъявлять документы.

Активист по борьбе с незаконной торговлей Александр Виноградов подозревает, что ему хотели вручить повестку перед заседанием совета по предпринимательству, на который его пригласила администрация Калининского района. Перед заседанием его встретила группа людей, один из которых представился сотрудником военного комиссариата.

Виноградова попросили показать его документы, но он отказался и попросил вызвать полицию. Далее неизвестные люди говорили о воинской обязанности и спрашивали о том, является ли мужчина законопослушным гражданином. Всё происходящее на камеру снимал молодой человек в черной одежде.

В ситуацию вмешалась пресс-секретарь администрации Калининского района Юлия Лебединова. Она пыталась узнать у Виноградова, почему он считает встречу с представителем военного комиссариата провокацией. Разговор так ни к чему и не привел, и Лебединова вместе с Виноградовым отправились на заседание.

Активист подозревает, что документы у него спрашивали для того, чтобы вручить повестку. Мужчина отметил в своей группе в "ВКонтакте", что ему 40 лет и он не служил в армии.

Видео: ВКонтакте / VinogradovLife