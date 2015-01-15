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Осенний призыв 2023 года охватит 30 тыс. петербуржцев
Сегодня, 12:01
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Осенний призыв 2023 года охватит 30 тыс. петербуржцев

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Призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря.

Военкоматы готовят для петербуржцев 30 тыс. уведомлений в осенний призыв текущего года. Об этом рассказал Марат Урмансов, временно исполняющий обязанности военного комиссара Северной столицы, на заседании правительства города.

Призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря. Оповестят и привлекут в военкоматы 30 тыс. человек, однако количество петербуржцев, которых призовут на срочную службу, военный комиссар не назвал, пишет РБК. Точные цифры станут известны 25 сентября. 

Отметим, что впервые повестки будут рассылать через "Госуслуги". Ранее уведомления были исключительно бумажными. 

Фото: Piter.TV

Теги: военкомат, осенний призыв
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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