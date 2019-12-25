Петербуржцам начнут рассылать электронные повестки с 1 октября

При этом, штрафы за игнорирование электронных повесток в текущем году приходить не будут.

Петербуржцев будут оповещать о вызове в военкомат тремя способами, в том числе электронной повесткой. Об этом на заседании городского правительства заявил врио военного комиссара Петербурга Марат Урмансов. Трансляция с заседания ведётся на сайте Смольного.

Как и прежде, оповещение о необходимости явиться в военкомат приходит повесткой в письменной форме, которая вручается гражданину под расписку. Также может быть направлена повестка, которая отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении. И теперь повестка публикуется в реестре направленных повесток в электронном формате. С момента публикации повестки в реестре начинается отсчет 20 дней, в течение которых гражданин должен явиться в военкомат. При этом, повестки могут быть направлены для сверки сведений.

Для того, чтобы призывник дошел до военкомата, по истечении 20 дней в отношении него вводятся временные меры. Это может быть запрет на регистрацию ИП, запрет на постановку на учет в режиме налога на персональный доход, на постановку недвижимости на кадастровый учет, ограничение на пользование правом на управление автомобилем и запрет на регистрацию транспорта, а также отказ в кредите.

При этом, штрафы за игнорирование электронных повесток в текущем году приходить не будут. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов Telegram-каналу Shot. Он добавил, что закон об электронных повестках начнет действовать с 1 января 2024 года.

Осенний призыв проводится с 1 октября по 31 декабря. В Смольном заявили, что уже готовятся к призыву.

Фото: Piter.tv