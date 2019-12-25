Петербург готовится к осеннему призыву на военную службу

Осенний призыв продлится с 1 октября до 31 декабря.

Меры по организации призыва на военную службу в Санкт-Петербурге в октябре-декабре 2023 года обсудили на заседании городского правительства. Осенний призыв продлится с 1 октября до 31 декабря, напомнили в Смольном.

За организацию призыва отвечают Военный комиссариат, районные администрации и муниципальные образования. На глав местных администраций муниципальных образований возложены обязанности председателей призывных комиссий. Координация работы всех ответственных за призыв органов возложена на районные администрации.

Подводя итоги весенней призывной кампании, участники заседания отметили, что призыв и отправка петербуржцев к местам прохождения службы в апреле-июле 2023 года проведены в соответствии с требованиями законодательства.

Ранее в Минобороны РФ предложили ставить на воинский учет граждан без явки в военкомат.

Фото: Piter.tv