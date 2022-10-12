Военный комиссар Ростовской области опроверг информацию о второй волне мобилизации

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров опроверг информацию о второй волне мобилизации. Об этом он сообщил в интервью агентству "ДОН 24"
Егоров напомнил, что согласно указу президента РФ Владимира Путина выполняются мероприятия по призыву 300 тысяч граждан, пребывающих в запасе. Он подчеркнул, что Ростовская область продолжает выполнять эти мероприятия, призывая граждан по специальностям, в которых сейчас нуждаются ВС РФ.
Я хотел бы также напомнить, что никаких волн не существует. Все мероприятия мобилизации проводятся в установленные плановые сроки и в установленной численности.
Игорь Егоров, военный комиссар Ростовской области
Ранее мы сообщали, что женщину-стоматолога не выпустили в Пулково за границу из-за мобилизации.
Видео: don24.ru
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