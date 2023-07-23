Эксперт: удар ракетой С-300 по собору в Одессе мог быть преднамеренным

Видео ночного инцидента подтверждают, что ущерб храму нанесли ракеты комплекса С-300.

В социальных сетях России и Украины появляются новые кадры ночного инцидента в Одессе, в результате которого пострадал Спасо-Преображенский собор. В частности, на одном из видео можно заметить предположительно момент удара "земля-земля" ракетами украинской установки ПВО С-300. Экспертное сообщество уже связало его с фактом разрушением храма. По версии российских блогеров и журналистов, в ночное время на городские постройки упали и сдетонировали не менее 2-х ракет такого типа.

Мы попросили оценить фото и видео из Одессы нашего независимого военного эксперта. По его мнению, с высокой долей вероятности произошедшее является спланированной и целенаправленной атакой.

ЗРК С-300 в режиме работы по воздушным целям использует доплеровский эффект сдвига частоты отражённого сигнала, что позволяет осущаствлять селекцию подвижных целей на фоне сильных помех от неподвижных объектов на земле. Именно этим достигается возможность работы ЗРК по маловысотным целям. При этом, ЗРК С-300 имеет отдельный режим наведения по неподвижным, радиоконтрастным целям, позволяющим применять ракеты ЗРК по наземным объектам. Ракета С-300 может случайно попасть в любое здание, в городе, над которым она применяется. При этом, если наведение осуществлялось на воздушную цель, то взрыва боевой части ракеты не происходит, так как алгоритм работы неконтактного взрывателя блокируется при срыве самонаведения на цель, а контактный взрыватель активен только при разрешении от неконтактного раовзрывателя.

Таким образом, взрыв боевой части при попадании в наземный объект возможен только в режиме, когда ракета запускалась для атаки по наземной цели. Из этого следует, что удар ракеты С-300 изначально мог быть нацелен на конкретный объект - в данном случае, православный храм.

На фотографии поражённого ракетой собора видны следы от готовых поражающих элементов, характерных для ракеты ЗРК. Кроме того сами разрушения соотвествуют могуществу боевой части ракеты ЗРК С-300, масса БЧ которой достигает 130кг. Таким образом, с высокой долей вероятности произошедшее является цинично спланорованной атакой.

Ситуацию в Одессе уже прокомментировало Минобороны РФ. Ведомство заявило о непричастности к ночной атаке на городские районы портового города. Руководство армии считает, что наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты.

Видео: Telegram