В Ленобласти возведут 12 объектов водоснабжения к 2024 году

Кроме того, до конца текущего года будут отреставрированы крупные очистные сооружения в Тосненском и Выборгском районах.

Ленинградская область продолжает активную реализацию федерального проекта "Чистая вода". До конца 2022-ого реконструкция и строительство крупных очистных сооружений пройдут в Ульяновском городском поселении Тосненского района и Выборге. Об этом сообщила проектная дирекция Министрества строительства и ЖКХ РФ.

Также, по словам главы ведомства Ирека Файзуллина, в 2024 году в 47-ом регионе пройдет возведение 12 объектов водоснабжения.

Наша задача в рамках проекта "Чистая вода" – к 2024 году значительно увеличить долю населения Ленинградской области, имеющего доступ к качественной воде. Для этого уже были произведены масштабные работы на различных объектах водоснабжения, и еще многое предстоит сделать. Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ РФ

На данный момент доступ к чистой питьевой воде в Ленобласти имеют 84% населения - предполагается, что за счет проекта за 2 года возможно увеличение этого показателя до 86,4%.



Ранее мы сообщили о том, что строительство комплекса по переработке отходов в Ленобласти начнётся в июле.



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