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В Ленобласти возведут 12 объектов водоснабжения к 2024 году
Сегодня, 13:28
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В Ленобласти возведут 12 объектов водоснабжения к 2024 году

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Кроме того, до конца текущего года будут отреставрированы крупные очистные сооружения в Тосненском и Выборгском районах.

Ленинградская область продолжает активную реализацию федерального проекта "Чистая вода". До конца 2022-ого реконструкция и строительство крупных очистных сооружений пройдут в Ульяновском городском поселении Тосненского района и Выборге. Об этом сообщила проектная дирекция Министрества строительства и ЖКХ РФ. 

Также, по словам главы ведомства  Ирека Файзуллина, в 2024 году в 47-ом регионе пройдет возведение 12 объектов водоснабжения.

Наша задача в рамках проекта "Чистая вода" – к 2024 году значительно увеличить долю населения Ленинградской области, имеющего доступ к качественной воде. Для этого уже были произведены масштабные работы на различных объектах водоснабжения, и еще многое предстоит сделать.

Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ РФ 

На данный момент доступ к чистой питьевой воде в Ленобласти имеют 84% населения - предполагается, что за счет проекта за 2 года возможно увеличение этого показателя до 86,4%.

Ранее мы сообщили о том, что строительство комплекса по переработке отходов в Ленобласти начнётся в июле.

Фото: Pexels 

 

 

Теги: водоснабжение, жкх, коммунальные услуги, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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