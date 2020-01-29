Строительство комплекса по переработке отходов в Ленобласти начнётся в июле

На предприятии планируют задействовать примерно 90% отечественного оборудования.

В июле в Кингисеппскрм районе Ленобласти начнётся возведение крупного комплекса по переработке отходов (КПО). Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

Предприятие займёт площади промзоны "Фосфорит". Проектной документации уже вынесено положительное заключение. Отмечается, что около 90% задействованного на КПО оборудования будет производиться в РФ, а предприятие будет обрабатывать до 300 тыс. тонн отходов ежегодно.

На объекте запустят линии сортировки, которые будут отбирать около 20% качественного вторичного сырья. Примерно 35% процентов отходов пойдут на процесс компостирования, ещё 30% разместят на полигоне, а остальные 15% станут компонентами SRF-топлива.

Планируется, что комплекс введут в эксплуатацию к 2023 году.

Ранее мы сообщили о том, что у поселка Первомайское в Ленобласти появится комплекс по переработке ТКО.

Фото: Piter.TV