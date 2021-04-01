У поселка Первомайское в Ленобласти появится комплекс по переработке ТКО

Полигон будет находиться в пяти километрах от ближайшего населенного пункта.

Новый комплекс по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) готовятся построят в поселке Первомайское Выборгского района Ленинградской области. Как сообщила гендиректор "Невского экологического оператора" Екатерина Горшкова в эфире телеканала "Санкт-Петербург", полигон расположат на безопасном расстоянии от населенных пунктов.

Комплекс будет выступать в качестве завода по переработке. Предполагается, что проект предназначен для сортировки, компостирования, обезвреживания отходов. Также на нем будут производить альтернативное топливо. Поскольку весь органически мусор будет компостирован, жителей ближайших поселений не будут беспокоить неприятные запахи.

Участок не находится рядом с населенными пунктами. Ближайшее расстояние до небольшого населенного пункта – порядка пяти километров. Санитарная зона у комплексов по переработке отходов – 500-1000 метров. Это кратная санитарная зона. Ни запаха, ничего подобного там не будет. Предусматриваются специальные решения по переработке отходов. Екатерина Горшкова, гендиректор АО "Невский экологический оператор"

Кроме того, комплекс не будет напоминать советские свалки: полигон будет создан строго по проектной документации, которая прошла экспертизу, добавил зампредседателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Северной столицы Иван Казаков.

Ранее мы сообщили о том, что госучреждения Петербурга будут сортировать накопленные ими отходы.

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