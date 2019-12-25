Госучреждения Петербурга будут сортировать накопленные ими отходы

С июля чиновников научат правильно обращаться с бумагой, пластиком, металлом и стеклом.

В июле 2022 года представители исполнительной власти Петербурга начнут проводить раздельный сбор отходов на работе. Об этом сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на источники.

Чиновников научат правильно обращаться с несколькими видами ТКО - бумагой, пластиком, металлом и стеклом - для этого будет проведена разъяснительная беседа.

По предварительной информации, в качестве подрядчика, который будут осуществлять вывоз уже отсортированных отходов, выступит "Завод по механизированной переработке бытовых отходов".

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти сдали на переработку 635 тонн стекла и 209 тонн пластика.

Фото: АО "Невский экологический оператор"