Госучреждения Петербурга будут сортировать накопленные ими отходы

В июле 2022 года представители исполнительной власти Петербурга начнут проводить раздельный сбор отходов на работе. Об этом сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на источники.
Чиновников научат правильно обращаться с несколькими видами ТКО - бумагой, пластиком, металлом и стеклом - для этого будет проведена разъяснительная беседа.
По предварительной информации, в качестве подрядчика, который будут осуществлять вывоз уже отсортированных отходов, выступит "Завод по механизированной переработке бытовых отходов".
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти сдали на переработку 635 тонн стекла и 209 тонн пластика.
Фото: АО "Невский экологический оператор"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все