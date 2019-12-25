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Госучреждения Петербурга будут сортировать накопленные ими отходы
Сегодня, 10:25
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Госучреждения Петербурга будут сортировать накопленные ими отходы

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С июля чиновников научат правильно обращаться с бумагой, пластиком, металлом и стеклом.

В июле 2022 года представители исполнительной власти Петербурга начнут проводить раздельный сбор отходов на работе. Об этом сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на источники.

Чиновников научат правильно обращаться с несколькими видами ТКО -  бумагой, пластиком, металлом и стеклом - для этого будет проведена разъяснительная беседа. 

По предварительной информации, в качестве подрядчика, который будут осуществлять вывоз уже отсортированных отходов, выступит "Завод по механизированной переработке бытовых отходов".

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти сдали на переработку 635 тонн стекла и 209 тонн пластика.

Фото: АО "Невский экологический оператор"

Теги: государственные учреждения, отходы, санкт-петербург, сортировка мусора
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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