  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти сдали на переработку 635 тонн стекла и 209 тонн пластика
Сегодня, 10:57
75
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти сдали на переработку 635 тонн стекла и 209 тонн пластика

0 0

Первые контейнеры в регионе были расставлены в декабре 2020 года.

С момента организации раздельного сбора мусора в Ленобласти жители региона собрали 635 тонн стекла и 209 тонн пластика. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Собранные пластик и стекло были направлены во вторичный производственный цикл. На данный момент в проекте раздельного сбора пластика и стекла задействовано 14 районов из 18, во дворах установлено 888 точек сбора. .

Централизованная программа придомового сбора стекла и пластика реализуется поэтапно. Первые контейнеры были расставлены в декабре 2020 года.

Фото: правительство Ленобласти

Теги: пластик, стекло
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии