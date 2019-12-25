В Ленобласти сдали на переработку 635 тонн стекла и 209 тонн пластика

Первые контейнеры в регионе были расставлены в декабре 2020 года.

С момента организации раздельного сбора мусора в Ленобласти жители региона собрали 635 тонн стекла и 209 тонн пластика. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Собранные пластик и стекло были направлены во вторичный производственный цикл. На данный момент в проекте раздельного сбора пластика и стекла задействовано 14 районов из 18, во дворах установлено 888 точек сбора. .

Централизованная программа придомового сбора стекла и пластика реализуется поэтапно. Первые контейнеры были расставлены в декабре 2020 года.

Фото: правительство Ленобласти