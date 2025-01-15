"Нефтяные пятна" в Финском заливе оказались водорослями

В ходе осмотра тревога петербуржцев не подтвердилась.

Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора завершили проверку побережья Финского залива в Курортном районе. Экологический патруль выехал на место после обращений местных жителей, которые заметили на берегу субстанцию, похожую на разлив нефтепродуктов.

В ходе осмотра тревога петербуржцев не подтвердилась. Выяснилось, что черные сгустки представляют собой скопление морских водорослей, выброшенных на сушу.

Из-за высокой температуры воздуха у растений начался процесс гниения, из-за чего они потемнели и начали источать характерный гнилостный запах, который местные жители могли спутать с запахом мазута или нефти.

Ранее мы сообщили о том, что в реке Ижоре нашли мертвую рыбу и наплавной мусор.

Видео: СЗМУ Росприроднадзора

