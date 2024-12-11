Потребление воды в Петербурге за 20 лет снизилось почти в два раза

В настоящее время среднесуточное потребление воды в Северной столице составляет 1,5 млн "кубов".

В прошлом году водопроводные станции "Водоканала" подали петербуржцам свыше 500 млн кубометров чистой питьевой воды. Такой объем сопоставим с более чем 200 тыс. олимпийских бассейнов, сообщили в городском комитете по энергетике.

Отмечается, что за 20 лет показатель ежесуточного расхода воды на одного человека снизился в два раза – с 235 до 132 литров. В настоящее время среднесуточное потребление воды в Северной столице составляет 1,5 млн "кубов".

Петербуржцы осознали ценность водных ресурсов и стремятся использовать их рационально: устанавливают в квартирах приборы учета, следят за исправностью сантехнического оборудования, отдают предпочтение экономным режимам при стирке и мытье посуды. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Система водоснабжения Петербурга включает 10 водопроводных станций, 186 повысительных насосных станций и сеть трубопроводов протяженностью более 8 километров.

Ранее мы рассказывали о том, что в западной части Васильевского острова стартовал новый этап строительства системы водоснабжения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга