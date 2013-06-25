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"Водоканал" готовится к подтоплениям в результате ливня
Сегодня, 16:51
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"Водоканал" готовится к подтоплениям в результате ливня

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На Петербург надвигаются осадки. Дождь придет к 21 часу.

Вечером 17-го августа в Петербурге будут дежурить 24 аварийные бригады "Водоканала". С 21 до 23 часов в городе ожидаются ливни с превышением нормативных показателей.

При необходимости к местам подтоплений направят дополнительные бригады. К приему осадков готовы Северная и Центральная станции аэрации и Юго-Западные очистные сооружения. 

Чтобы принять максимальный объем воды, специалисты "Водоканала" понизят уровень стоков в тоннельных коллекторах и запустят дополнительные насосы на очистных сооружениях. 

На особом контроле находятся "проблемные" участки: перекресток Парашютной и Репищева, Испытателей и Уточкина, проспект Королева, Привокзальная площадь в Ломоносове. Там установлены передвижные насосные станции производительностью 650 кубометров в час. 

С подтоплениями могут столкнуться организации, которые располагаются в цокольных и полуподвальных помещениях. Перемещаться по затопленной улице на автомобиле может быть небезопасно. Водителям советуют незамедлительно заглушить двигатель и дождаться ухода воды. 

Ранее в "Водоканале" рассказали о причинах подтоплений после дождя в Петербурге. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дождь, осадки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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