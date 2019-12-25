"Водоканал" готовится к дождливым выходным в Петербурге

Контроль усилят на проблемных участках.

Синоптики спрогнозировали дожди в ближайшие выходные. В пресс-службе "Водоканала" уточнили, что канализационные сети и головные сооружения готовы к приему осадков. Помимо этого на дежурство выйдут 34 аварийные бригады со специальной техникой.

Специалисты убедительно просят горожан убедиться в герметичности окон и дверей, проверить исправность запорных устройств на системах водоотведения, перенести из заглубленных помещений ценное имущество и обесточить размещенное там электрооборудование.

Сотрудники предприятия предварительно откачивают сточные воды из тоннельных коллекторов и запускают дополнительные насосы на очистных сооружениях. Также на проблемных участках усилится контроль, речь идет о проспекте Королева, Испытателей, улице Уточкина, Парашютной и Репищева.

Вместе с тем в "Водоканале" напомнили несколько причин, из-за которых может скапливаться вода. Такие ситуации происходят из-за рельефа местности, количества осадков, мусора в дождеприемных отверстиях.

Большая площадь сложившихся жилых массивов на этом участке покрыта асфальтом, кровлями и другими поверхностями с низкой проницаемостью, что обеспечивает высокую нагрузку поверхностных сточных вод на существующие канализационные сети. На Парашютной улице поступает весь объем дождевых стоков с прилегающих территорий, а магистраль принимает стоки всех ближайших зданий и сооружений. пояснили в ГУПе

Ранее мы писали, что петербуржцев предупредили об усилении ветра вечером. В субботу в Петербурге будет прохладно и дождливо.

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