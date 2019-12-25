В субботу в Петербурге будет прохладно и дождливо

Температура воздуха составит +17…+19 градусов.

В субботу, 7 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем ожидается дождь, в целом будет прохладно. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью будет без существенных осадков. Температура воздуха опустится до +13…+15 градусов. Днем потеплеет до +17…+19 градусов. Ветер подует с востока, юго-востока умеренный. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы писали, что на проспекте Обуховской Обороны мужчина в очках помог семейству уток покинуть дорогу.

Фото: pexels.com