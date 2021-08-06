На проспекте Обуховской Обороны мужчина в очках помог семейству уток покинуть дорогу

Птица со своим выводком уперлась в водоналивные ограждения и не могла попасть к воде.

Накануне на проспекте Обуховской Обороны неизвестный герой в солнцезащитных очках спас утку и ее утят от возможной гибели. Об этом сообщили очевидцы в сети.

Птица со своим выводком уперлась в водоналивные ограждения и не могла попасть к воде. Мужчина вышел из машины, сдвинул один из пластмассовых блоков в сторону и помог семейству уток уйти с дороги. На это время петербуржец полностью остановил движение на участке дороги, где находились утки.

После того, как утки покинули проезжую часть, мужчина поставил блок на место, махнул другим автомобилистам в знак благодарности и сел в свою машину.

Мужик – красавчик! Охарактеризовала поступок неизвестного девушка, снявшая все происходящее на видео.

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