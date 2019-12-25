Петербуржцев предупредили об усилении ветра вечером

Ожидается, что высота волн поднимется до одного метра.

Вечером в пятницу, 6 августа, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Во второй половине дня ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра до 16 м/с. Высота волн 0,5-1,0 м.

Спасатели рекомендуют, находясь дома, закрыть все окна. При прогулке стараться не приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи), следует стороной обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.

Ранее мы писали, что ветрено и прохладно будет в Петербурге 6 августа.

Фото: Piter.tv