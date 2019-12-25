Ветрено и прохладно будет в Петербурге 6 августа

Температура воздуха будет держаться на отметке +20…+22 градусов.

В пятницу, 6 августа, влияние на погоду в Петербурге окажет северо-восточная периферия активного циклонического вихря. Облаков на небе станет больше, однако в Петербурге существенных осадков не ожидается. А вот в Ленобласти местами пройдут небольшие дожди. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в городе в этот день будет держаться на отметке +20…+22 градусов, в Ленобласти +18…+23. Ветер подует с северо-востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Синоптик добавил, что завтра, 7 августа, в городе пройдут дожди. В воскресенье и понедельник также выпадут небольшие осадки. Столбики термометров покажут +19…+21 в субботу и +25…+27 в понедельник.

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Фото: Instagram / ordinarymyna