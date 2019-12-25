Роспотребнадзор вновь не нашел в Петербурге безопасных для купания водоемов

Специалисты ведомства снова взяли пробы воды с 24 городских пляжей Петербурга.

Верхнее Суздальское озеро, ранее признанное единственным безопасным водоёмом города, уже таковым не является. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства снова взяли пробы воды с 24 городских пляжей Петербурга. Оказалось, что ни один из водоемов по-прежнему не безопасен для купания.

При заглатывании воды из таких водоемов возникает угроза заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и т.д.

Ранее в Ленобласти реку Вуокса исключили из списка водоемов, пригодных для купания. Только в девяти из восемнадцати районов области нашлись водоемы, соответствующие всем санитарно-гигиеническим нормативам.

Фото: Piter.tv