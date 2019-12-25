Реку Вуокса исключили из списка водоемов, пригодных для купания

Наблюдения Роспотребнадзора за популярными зонами рекреации выявляют увеличение количества загрязненных водных объектов.

19 июля региональное отделение Роспотребнадзора опубликовало новую сводку о результатах мониторинга 41 зоны рекреации Ленинградской области из числа наиболее популярных у жителей в купальный сезон. Лабораторные исследования взятых из подконтрольных водоемов проб показали повышенную, по сравнению с предыдущими неделями, угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями в некоторых источниках, в связи с чем река Вуокса была исключена из списка "безопасных" для купания водоемов.

Только в девяти из восемнадцати районов области нашлись водоемы, соответствующие всем санитарно-гигиеническим нормативам.

Мониторинг водоемов будет продолжаться до конца августа. В данный момент в Ленобласти действует особый режим пожароопасности, и посещение леса строго запрещено.

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