  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти устранена проблема с нехваткой водителей на общественном транспорте
Сегодня, 12:25
139
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти устранена проблема с нехваткой водителей на общественном транспорте

0 0

Зарплаты водителей на части маршрутов выше средних.

В Ленобласти решили проблему с нехваткой водителей на маршрутах общественного транспорта. Об этом рассказал глава комтранса региона Михаил Присяжнюк, пишет "Петербургский дневник" 3 апреля. 

Зарплаты водителей на части маршрутов выше средних и составляют 150-160 тыс. рублей в месяц с учетом переработок. 

Также решены задачи с интервалами передвижения маршрутов. 

Михаил Присяжнюк, глава комитета по транспорту Ленобласти 

Кроме того, в рамках совещания, посвященного реализации транспортной реформы, обсуждался вопрос обеспечения доступности транспорта для людей с ограниченными возможностями. Еще до конца мая запустят мобильное приложение для оплаты проезда и предварительной покупки билетов. 

Ранее на Piter.TV: ГАТИ составила график транспортных ограничений на 2025 год. 

Фото: правительство Ленобласти 

Теги: ленобласть, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии