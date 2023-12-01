В Ленобласти устранена проблема с нехваткой водителей на общественном транспорте

Зарплаты водителей на части маршрутов выше средних.

В Ленобласти решили проблему с нехваткой водителей на маршрутах общественного транспорта. Об этом рассказал глава комтранса региона Михаил Присяжнюк, пишет "Петербургский дневник" 3 апреля.

Зарплаты водителей на части маршрутов выше средних и составляют 150-160 тыс. рублей в месяц с учетом переработок.

Также решены задачи с интервалами передвижения маршрутов. Михаил Присяжнюк, глава комитета по транспорту Ленобласти

Кроме того, в рамках совещания, посвященного реализации транспортной реформы, обсуждался вопрос обеспечения доступности транспорта для людей с ограниченными возможностями. Еще до конца мая запустят мобильное приложение для оплаты проезда и предварительной покупки билетов.

Ранее на Piter.TV: ГАТИ составила график транспортных ограничений на 2025 год.

Фото: правительство Ленобласти