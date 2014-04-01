ГАТИ составила график транспортных ограничений на 2025 год

Специалисты ГАТИ рассчитывают завершить около 25% работ уже к лету.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга сформировала перечень запланированных ограничений движения транспорта на 2025 год. В список вошли 942 участка, на которых будут вестись работы. Из них 548 завершатся в течение года, причем почти половина ограничений продлится менее месяца. Благодаря тщательной координации специалисты ГАТИ рассчитывают завершить около 25% работ уже к лету.

Инфографика: ГАТИ

Наибольшее количество временных ограничений придется на Центральный район – там запланированы 101 участок. Меньше всего затронет Кировский район – всего 10 объектов. Несмотря на возможные неудобства, работы позволят благоустроить свыше 17 территорий, провести реставрацию более 150 зданий, включая семь многоквартирных домов на Невском проспекте, построить около 40 новых остановок общественного транспорта и отремонтировать порядка 20 мостов и набережных.

Основная часть работ связана с модернизацией инженерных сетей – ремонтом, реконструкцией и прокладкой новых коммуникаций. В графике значится более 500 таких объектов, из которых 330 планируется завершить до конца 2025 года.

Инфографика: ГАТИ

ГАТИ тщательно координирует все этапы ограничений движения, чтобы минимизировать их влияние на транспортную систему города. Однако возможны корректировки из-за аварийных ситуаций или самовольных работ. В случае необходимости при согласовании ордера на проведение работ инспекция может отклонить заявку, если это создаст угрозу транспортному потоку.

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Фото: Piter.tv