В Петербурге за лето по ЗСД проехали 20,9 млн машин

Пик пришелся на 27 июня, когда по ЗСД прокатились почти 280 тыс. авто.

В период с июня по август по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в Петербурге проехали 20,9 млн автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе автодороги.

Так, магистралью за лето этого года воспользовались на 1,6 млн водителей больше, чем в 2023 году. Пик пришелся на 27 июня, когда по ЗСД прокатились почти 280 тыс. машин. В этот день проводилась генеральная репетиция "Алых парусов".

Если разместить их в ряд, то длина этого ряда составит примерно 1,3 тыс. километров – расстояние от Петербурга до Саратова. Пресс-служба ЗСД

Также отмечается, что за летний период дорожные инспекторы совершили 10,5 тыс. выездов. Чаще всего водители обращались за помощью при поломке авто. Кроме того, экстренная служба выезжала к пешеходам и велосипедистам.

Ранее мы рассказывали о том, что курортный сбор пополнил за лето бюджет Петербурга на 300 млн рублей.

Фото: Piter.TV