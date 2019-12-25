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Смольный проверил, как водители общественного транспорта соблюдают ПДД и масочный режим
Сегодня, 9:38
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Смольный проверил, как водители общественного транспорта соблюдают ПДД и масочный режим

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Профилактическое мероприятие проходило с 12 по 18 июля.

Около 200 водителей общественного транспорта Петербурга привлекли к ответственности в результате рейда "Автобус". Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Водители нарушали ПДД. Также проводился контроль технического и санитарного состояния подвижного состава, было осмотрено 284 транспортных средства. После проверки вынесли 87 постановлений по делам об административных правонарушениях, а 17 машин отправили в парк для устранения недочетов.

За нарушение масочного режима наказали 39 пассажиров и 12 водителей. 

В рейде, помимо сотрудников комитета, принимали участие полицейские и сотрудники надзорного органа.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полицейские Петербурга за выходные выявили 226 нетрезвых водителей. 

Фото: Piter.TV

Теги: водитель, общественный транспорт, пдд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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