Смольный проверил, как водители общественного транспорта соблюдают ПДД и масочный режим

Около 200 водителей общественного транспорта Петербурга привлекли к ответственности в результате рейда "Автобус". Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.
Водители нарушали ПДД. Также проводился контроль технического и санитарного состояния подвижного состава, было осмотрено 284 транспортных средства. После проверки вынесли 87 постановлений по делам об административных правонарушениях, а 17 машин отправили в парк для устранения недочетов.
За нарушение масочного режима наказали 39 пассажиров и 12 водителей.
В рейде, помимо сотрудников комитета, принимали участие полицейские и сотрудники надзорного органа.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что полицейские Петербурга за выходные выявили 226 нетрезвых водителей.
Фото: Piter.TV
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