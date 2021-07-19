Полицейские Петербурга за выходные выявили 226 нетрезвых водителей

Водители находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

За минувшие выходные в Петербурге и Ленобласти полицейские поймали 226 нетрезвых водителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Рейд "нетрезвый водитель" проходил с 16 по 19 июля во всех районах города и области. 14 водителей из 226 ранее уже привлекались к ответственности за такое же нарушение. За повторную езду в нетрезвом виде на них завели уголовное дело. Остальных нарушителей привлекли к административной ответственности.

В полиции пообещали, что рейды будут проводиться регулярно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за полгода в Петербурге социальный патруль провел более тысячи мобильных рейдов.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО