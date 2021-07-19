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Полицейские Петербурга за выходные выявили 226 нетрезвых водителей

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Водители находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

За минувшие выходные в Петербурге и Ленобласти полицейские поймали 226 нетрезвых водителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Рейд "нетрезвый водитель" проходил с 16 по 19 июля во всех районах города и области. 14 водителей из 226 ранее уже привлекались к ответственности за такое же нарушение. За повторную езду в нетрезвом виде на них завели уголовное дело. Остальных нарушителей привлекли к административной ответственности. 

В полиции пообещали, что рейды будут проводиться регулярно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за полгода в Петербурге социальный патруль провел более тысячи мобильных рейдов. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: нетрезвый водитель, рейд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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