За полгода в Петербурге социальный патруль провел более тысячи мобильных рейдов.

Участники зафиксировали 37 заброшенных зданий.

Участники социального патруля центра "Контакт" продолжают мониторить улицы Петербурга и выявлять места, где могут собираться подростки. В этот раз рейд прошел по заброшенным зданиям Центрального района.

Потенциально опасные здания осмотрели, такую работу проводят регулярно. Отмечается, что подростки часто посещают не законсервированные должным образом строения: там они скрываются от глаз посторонних, разрисовывают стены, прыгают по развалинам, чувствуют адреналин. А взрослые не будут останавливать и думать, для чего несовершеннолетние туда полезли.

Так, в одном из зданий участники встретили девушку, которая сообщила, что приходит в это место не первый раз, несмотря на то, что ранее произошел несчастный случай произошел с ее ровесницей – обвалилась лестница.

Строения находятся в аварийном состоянии и нуждаются в реконструкции, укреплении, консервации. Наши рейды нужны, чтобы в городе таких опасных знаний не было! Иван Янкин, специалист по социальной работе с молодежью центра "Контакт"

За полгода выявили 37 заброшенных зданий. В администрации районов уже направлены информационные письма для принятия соответствующих мер. Центр старается привлечь внимание полиции.

Также во время мобильного рейда, были замечены подростки, употребляющие алкоголь. С ними проведены профилактические беседы.

Мы говорим с ними сразу, если встречаем. Пытаемся донести, что будет, если их поймают. Предлагаем свою помощь. Это работает лучше угроз. Мария Дедюхина, специалист по социальной работе с молодежью

Во время рейда участники также фиксируют рекламу наркотиков и направляют данные в администрацию района. За текущий год было проведено 1 373 мобильных рейда. Было обнаружено 22 367 потенциально опасных локаций.

Ранее мы писали, что в поселке Усть-Ижора нашли тела двух подростков.

Фото: предоставлено центром "Контакт"