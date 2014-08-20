В поселке Усть-Ижора подростки совершили самоубийство

Погибшими оказались выходцы из Средней Азии.

В субботу, 10 июля, в Колпинском районе обнаружили тела двух 15-летних подростков. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Местные жители поселка Усть-Ижора гуляли по лесу вблизи ж/д станции "Железнодорожный переезд" и наткнулись на трупы юноши и девушки. На место случившегося прибыл наряд полиции. Выяснилось, что дети совершили двойное самоубийство.

Известно, что подростки являются уроженцами одного из государств Средней Азии. Сейчас уже установили личность погибшей девочки.

Подробности произошедшего уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Большом Симагинском озере утонул мальчик. Ребенка искали 4 часа.

Фото: Pexels / Micah Boerma