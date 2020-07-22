В Большом Симагинском озере утонул мальчик

В озере до 18:00 работали водолазы, пока не нашли утонувшего ребенка. Обстоятельства гибели выясняет Выборгский районный отдел СК Ленобласти.

В субботу, 10 июля, нашли тело 10-летнего мальчика, который утонул в Большом Симагинском озере. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

Мальчика искали водолазы четыре часа. Согласно данным 47news, информация о пропаже ребенка у воды поступила около двух дня. Там, ребенок отдыхал с родителями на берегу озера. На место оперативно прибыли спасатели ПСО "Шлиссельбург". В озере до 18:00 работали водолазы, пока не нашли утонувшего ребенка. Обстоятельства гибели выясняет Выборгский районный отдел СК Ленобласти.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Новоладожском канале нашли мертвого мужчину. Спасатели уточнили, что тело находилось в воде около двух суток.

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