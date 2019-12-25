В Новоладожском канале нашли мертвого мужчину

Спасатели уточнили, что тело находилось в воде около двух суток.

В пятницу, 9 июля, в Новоладожском канале заметили труп мужчины. Об этом сообщили в сообществе "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Тело выловили у поселка Старая Малукса. По словам спасателей из отряда Шлиссельбурга, мужчина утонул накануне, 8 июля. Его тело передали сотрудникам полиции.

Проводится проверка. Устанавливается личность погибшего и причина смерти.

Ранее на Piter.tv сообщили, что с начала купального сезона в Петербурге утонул 21 человек. Спасти за это время удалось 6 человек.

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