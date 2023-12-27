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На Придорожной аллее водитель "Жигулей" въехал в припаркованный внедорожник

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Внедорожник после столкновения въехал в иномарку, стоящую спереди.

В Выборгском районе Петербурга 3 июля водитель "Жигулей" въехал в припаркованный внедорожник. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

На Придорожной аллее, около пересечения с проспектом Энгельса, легковая машина ВАЗ по неизвестным причинам врезалась в автомобиль УАЗ "Патриот", который стоял у края проезжей части. Последний после столкновения въехал в иномарку, припаркованную спереди. 

В настоящее время информации о пострадавших нет, обстоятельства произошедшего уточняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Светлановском проспекте в Петербурге столкнулись две иномарки.

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: отечественные авто, придорожная аллея
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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