На Придорожной аллее водитель "Жигулей" въехал в припаркованный внедорожник

Внедорожник после столкновения въехал в иномарку, стоящую спереди.

В Выборгском районе Петербурга 3 июля водитель "Жигулей" въехал в припаркованный внедорожник. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

На Придорожной аллее, около пересечения с проспектом Энгельса, легковая машина ВАЗ по неизвестным причинам врезалась в автомобиль УАЗ "Патриот", который стоял у края проезжей части. Последний после столкновения въехал в иномарку, припаркованную спереди.

В настоящее время информации о пострадавших нет, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Светлановском проспекте в Петербурге столкнулись две иномарки.

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург