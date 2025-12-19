30-летний мужчина разрисовал трамвай в депо на Придорожной аллее

В отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Полиция Выборгского района задержала вандала, который разрисовал трамвай в депо. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 2 февраля правоохранителям поступила информация о том, что кто-то нарисовал граффити на транспортном средстве около дома 31 по Придорожной аллее. Ущерб оценили в 13 тыс. рублей.

На улице Есенина накануне по подозрению в совершении преступления поймали 30-летнего жителя проспекта Культуры. В отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы задержали молодого петербуржца за граффити на здании бизнес-центра. Парня судили за кражу, разбой и незаконное хранение наркотиков.

Фото: Piter.TV