Таксопарки России могут закупить собранные на заводах в Петербурге отечественные автомобили

Таксопарки могут закупать Lada Iskra и Solaris HS.

Российские таксопарки могут начать массово закупать автомобили, собранные на петербургских заводах, включая новую Lada Iskra с бывшей фабрики Nissan. Об этом заявил автор Telegram-канала AutoRun SPb Денис Гаврилов в комментарии для "Делового Петербурга".

Эксперт отметил, что в рамках нового закона о локализации в такси перечень допустимых марок может расшириться:

"Могут появиться новые локализованные бренды, которые со временем тоже попадут в перечень, и тем самым снизят нагрузку на бренды, которые будут в первой итерации списка".

В предварительный перечень машин, допущенных к работе в такси, вошли не только отечественные Lada и UAZ, но и азиатские Haval и Solaris HS. При этом в петербургских автосалонах уже сейчас наблюдается дефицит новых Solaris HS — в наличии осталось около 15 автомобилей этой модели исключительно 2024 года выпуска.

Гаврилов связывает это с возможными проблемами с поставками комплектующих — сейчас в автосалонах предлагается около 15 автомобилей этой модели. Все они 2024 года выпуска. Особый интерес представляет судьба завода Hyundai в Петербурге — в конце 2025 года истекают сроки обратного выкупа актива. Несмотря на слухи о возможном возврате корейской компании, конкретных шагов в этом направлении пока не предпринималось.

Фото: Piter.TV