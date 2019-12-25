В Петербурге разыскивают неизвестного, который разбил 4 окна в трамвае

Полиция Выборгского района Петербурга разыскивает причастных к повреждению трамвая на Придорожной аллее. Об этом сообщили в МВД.
В полицию ещё 31 августа поступило сообщение о том, что неизвестный у дома 31 по Придорожной аллее разбил окна в трамвае маршрута № 100.
По левому борту трамвая были разбиты четыре окна. Материальный ущерб составил 111 444 рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого разыскивает полиция.
Ранее в Петербурге свыше 400 трамваев оснастили системой приоритета движения.
Фото: Piter.tv (архив)
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