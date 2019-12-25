Водитель выпал из маршрутки на Московском проспекте

Маршрутка продолжила движение.

Вечером в четверг, 3 декабря, произошло странное ДТП в Московском районе, сообщили очевидцы в соцсетях.

Испугавшиеся пассажиры рассказали, что водитель маршрутки №180 выпал во время движения, а маршрутка продолжила путь. В транспорте остались двое.

Хорошо, что красный свет был, фуры стояли. Смяли все знаки, поребрик и остановились в кустах. Чудом не убились уточнил очевидец.

В каком состоянии находится водитель, неизвестно. Также пока неизвестны причины и обстоятельства происшествия.

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Фото: Pixabay