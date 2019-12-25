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Водитель выпал из маршрутки на Московском проспекте
Сегодня, 22:31
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smirenny

Водитель выпал из маршрутки на Московском проспекте

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Маршрутка продолжила движение.

Вечером в четверг, 3 декабря, произошло странное ДТП в Московском районе, сообщили очевидцы в соцсетях. 

Испугавшиеся пассажиры рассказали, что водитель маршрутки №180 выпал во время движения, а маршрутка продолжила путь. В транспорте остались двое. 

Хорошо, что красный свет был, фуры стояли. Смяли все знаки, поребрик и остановились в кустах. Чудом не убились

уточнил очевидец.

В каком состоянии находится водитель, неизвестно. Также пока неизвестны причины и обстоятельства происшествия. 

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Фото: Pixabay

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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