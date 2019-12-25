В Петербурге после нападения на девочек задержали ранее судимого педофила

В 2016 году он избежал наказания и был направлен на лечение.

В Московском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в нападении на школьниц. Он уже был судим в 2016 году за аналогичное преступление и был отправлен на лечение. Об этом Piter.TV сообщили источник в правоохранительных органах.

В полицию 2 декабря обратилась 48-летняя женщина. Она рассказала, что в период с 5 по 25 июня 2020 году на улице Ленсовета неизвестный мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении ее 10-летней дочери.

Также в полицию обратился 41-летний инженер. По его словам, в этот же период, с 5 по 25 июня, неизвестный на Ленсовета совершал развратные действия сексуального характера в отношении его 10-летней дочери.

В этот же день на улице Орджоникидзе по подозрению в совершении преступлений был задержан 50-летний мужчина.

Петербуржец насиловал и развращал своих двух несовершеннолетних дочерей.

Фото: Piter.TV