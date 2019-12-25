Петербуржец насиловал и развращал своих двух несовершеннолетних дочерей

В полицию об эпизодах, произошедших в прошлом году, сообщила мама детей.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении отца двух несовершеннолетних девочек. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Следователь по Московскому району ГСУ СК РФ по СПб 2 декабря возбудила уголовное дело по ст. 132 ч. 4 п. "б" (насильственные действия сексуального характера), ст.135 ч. 2 УК РФ (развратные действия) по факту обращения 13.05.2020 в ОП по г. Щелково Московской области. В мае в полицию Московской области обратилась женщина. Она сообщила, что в период с 1 июня по 31 июля 2019 года ее бывший муж, который живет в Петербурге, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери К. 2009 года рождения.

Также в период с 30 по 31 июля 2019 года и в период с 1 по 6 августа 2019 года он совершил развратные действия сексуального характера в отношении своей дочери Д. 2005 года рождения.

В среду, 2 декабря, в квартире по улице Бассейной по подозрению в совершенных преступления задержан 36-летний отец девочек.

В конце ноября неизвестный изнасиловал 12-летнюю школьницу в Ленобласти.

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