Неизвестный изнасиловал 12-летнюю школьницу в Ленобласти

Инцидент произошел в августе.

Полиция расследует сообщение об изнасиловании несовершеннолетней. Инцидент произошел летом этого года. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В воскресенье, 29 ноября в полицию Красносельского района Петербурга обратилась женщина. Она рассказала, что в период с 4 по 29 августа в Выборгском районе Ленинградской области в районе улицы Сосновой СНТ "Карьер Приветнинское" неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 12-летней дочери.

Материал передан по территориальности в УМВД по Выборгскому району Ленобласти.

Задержанного за педофилию жителя Янино уличили еще в одном преступлении.

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