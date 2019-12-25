Задержанного за педофилию жителя Янино уличили еще в одном преступлении

Еще одной жертвой мужчины стала 12-летняя девочка.

В Петербурге мужчину, задержанного за изнасилование 13-летней девочки и развратные действия в отношении еще одной несовершеннолетней 2006 года рождения, уличили еще в одном аналогичном преступлении. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Уроженец Владивостока 1989 года рождения был задержан 14 апреля текущего года. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка выяснили, что мужчина причастен еще к одному преступлению.

30 декабря прошлого года, находясь в своей квартире в Янино, мужчина заставлял 12-летнюю девочку делать и отправлять ему фотографии интимного характера через соцсеть "ВКонтакте".

Следственный отдел Всеволожска возбудил еще одно уголовное дело в отношении педофила. Сейчас подозреваемый находится под арестом.

Ранее мы писали, что изнасиловавшие мужчину волонтеры заключены под стражу в Петербурге.

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