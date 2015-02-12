  1. Главная
В Петербурге таксист предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью пассажиру
Сегодня, 12:25
В Петербурге таксист предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью пассажиру

Таксист превысил скорость и врезался в Газель.

Водитель такси предстанет перед Красногвардейским районным судом за причинение тяжкого вреда здоровью своему пассажиру. Об этом рассказали в районной прокуратуре.

По версии следствия, 1 сентября 2024 года 65-летний мужчина управлял автомобилем такси Chery Arrizo, в котором на заднем сидении находился пассажир. Водитель, двигаясь с превышением допустимой скорости, проявил невнимательность и у дома 8 по Малоохтинскому проспекту врезался в стоящую Газель, наполненную мешками с мусором. Таксист не пострадал, а вот пассажир получил травмы, его здоровью был причинен тяжкий вред.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Также за нападение на таксиста в Невском районе рецидивист предстанет перед судом.

Фото: Piter.tv

