За ДТП с лосем петербуржцу придется заплатить 80 тыс. рублей

Инцидент произошел в мае 2022 года на трассе "Кола".

В Ленобласти водитель сбил лося. ДТП произошло в мае 2022 года. Петербуржцу придется заплатить 80 тыс. рублей за гибель животного. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

На 169-м километре трассы "Кола" машина столкнулась со зверем. От полученных травм лось скончался на месте ДТП.

Водитель не имел страховки и не стал оспаривать размер ущерба. Теперь ему нужно самостоятельно выплатить штраф Комитету по животному миру Ленинградской области.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти не все лоси поняли, что гон уже закончился — видео.

Фото: Pxhere