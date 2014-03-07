За рулем оранжевого гиганта: как водители дорожной техники спасают город от снега и грязи

Комбинированная дорожная машина представляет собой многофункциональную технику, которая используется коммунальными службами на протяжении всего года: летом — для полива и мойки дорог, а зимой — для уборки снега. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Водитель Михаил Жудин, работающий на Васильевском острове уже 10 лет, рассказал, что его рабочий КамАЗ с ярко-оранжевой кабиной хорошо заметен в потоке машин. Он отметил, что, несмотря на габариты техники, управление ею доведено до автоматизма. По словам Михаила, работа не слишком сложная, но и не лёгкая. Он подчеркнул, что в коллективе царит хорошая атмосфера, а смена состоит из ответственных людей, на которых можно положиться, особенно в период сильных снегопадов.

Жудин сообщил, что в экстремальных погодных условиях на Васильевском острове задействуют до 70 единиц специализированной техники, включая комбинированные дорожные машины. В летний период к КамАЗу присоединяются щетки и водяные сопла для мойки. Он также добавил, что летом техника работает без особых проблем, однако зимой щетки могут обледеневать, и их очистка на морозе становится непростой задачей. Машина закреплена за двумя водителями, которые сменяют друг друга, а мелкий ремонт они выполняют самостоятельно.

Во время поездки на машине ощущается покачивание, иногда с едва заметной амплитудой, а порой кажется, что она слегка подпрыгивает.

Михаил Жудин также рассказал о том, как водители справляются со сном во время длительных смен. Он отметил, что у каждого свои методы: кто-то предпочитает кофе, а кто-то выходит на морозную прогулку. Однако он подчеркнул, что ничто не заменит полноценного сна, и поэтому очень важно грамотно распределять свои силы, особенно в условиях вождения, где это является вопросом жизненной необходимости.

Фото: "Петербургский дневник" (Илья Шушарин)