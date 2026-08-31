  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:36
280
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Сотрудники ГАИ задержали в ходе погони в Петербурге водителя мопеда без прав

0 0

На него составили протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники Госавтоинспекции Петербурга задержали в ходе погони мужчину за рулем электромопеда без прав. Об этом сообщили в МВД России. 

Вечером 28 августа на Выборгской набережной заметили транспортное средство, водитель которого проигнорировал требование полицейских об остановке, увеличив скорость. Тогда начали преследование байкера. Нарушитель бросил мопед в Ловизском переулке и попытался скрыться, однако его удалось поймать.

Задержанным оказался 28-летний местный житель, привлекавшийся к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ и лишенный права управления за отказ от медицинского освидетельствования. На него составили протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники ГАИ поймали дрифтера, который устроил "представление" в Лужском районе. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гаи, мвд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии