Сотрудники ГАИ задержали в ходе погони в Петербурге водителя мопеда без прав

На него составили протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники Госавтоинспекции Петербурга задержали в ходе погони мужчину за рулем электромопеда без прав. Об этом сообщили в МВД России.

Вечером 28 августа на Выборгской набережной заметили транспортное средство, водитель которого проигнорировал требование полицейских об остановке, увеличив скорость. Тогда начали преследование байкера. Нарушитель бросил мопед в Ловизском переулке и попытался скрыться, однако его удалось поймать.

Задержанным оказался 28-летний местный житель, привлекавшийся к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ и лишенный права управления за отказ от медицинского освидетельствования. На него составили протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники ГАИ поймали дрифтера, который устроил "представление" в Лужском районе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти