Смотрите на дорогу, а не в телефон: петербуржцы раскритиковали "многозадачность" водителей автобусов

Активисты движения "Петербург – город перемен" заметили очередного "мультизадачного" водителя автобуса, который решил не прерывать видеозвонок даже за рулем.

Фотография "человека-оркестра" в кресле водителя появилась в паблике о Петербурге во "Вконтакте" и собрала ряд комментариев от петербуржцев, которые поняли, почему новые "безопасные" автобусы от Смольного так часто попадают в ДТП.

По мнению пассажиров, "традицию" не расставаться с гаджетами водители принесли из маршруток, за рулем которых сидели еще не так давно, пока их не настигла реформа общественного транспорта. В рамках преобразований Смольный и губернатор Александр Беглов упразднили 200 маршруток и заменили их социальными автобусами. Но перемены негативно сказались на ситуации на дороге.

Региональное управление МВД констатировало, что в Северной столице с начала реформы Комтранса выросло число ДТП с участием автобусов. Ведь любят новые водители не только видеозвонки за рулем, но и проезжать под "мостом глупости", застревая под низкой опорой, "подсекать" легковые автомобили и в целом вести себя небезопасно.

Фото: ВКонтакте / Петербург – город перемен!