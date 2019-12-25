Водитель "КамАЗа" сбил курьера в Приморском районе

Вечером во вторник,10 сентября, у дома 27 на улице 3-я Конная Лахта в Приморском районе Петербурга произошла авария.
Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 51-летний водитель грузового автомобиля "КамАЗ" потерял управление и наехал на 26-летнего велосипедиста-курьера. Пострадавший получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Правоохранители начали проверку.
Ранее мы сообщили о том, что на Антонова-Овсеенко иномарка сбила гулявшую с собакой девушку.
Фото: Piter.TV
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