Водитель "КамАЗа" сбил курьера в Приморском районе

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером во вторник,10 сентября, у дома 27 на улице 3-я Конная Лахта в Приморском районе Петербурга произошла авария.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 51-летний водитель грузового автомобиля "КамАЗ" потерял управление и наехал на 26-летнего велосипедиста-курьера. Пострадавший получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители начали проверку.

Ранее мы сообщили о том, что на Антонова-Овсеенко иномарка сбила гулявшую с собакой девушку.

Фото: Piter.TV