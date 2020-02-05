Дачникам Ленобласти придётся оплачивать водоснабжение по тройному тарифу

Правительство Ленобласти и депутаты на общей встрече обсудили введение увеличенного тарифа на водоснабжение для СНТ. Дачникам, которые превышают уровень суточной нормы потребления воды, придется оплачивать водоснабжение по тройному тарифу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Такое предложение обусловлено тем, что в жаркие дни садоводы фактически пользуются водой в 10 раз больше обычного, что сильно перегружает сети и выводит из строя водоразборы.
По словам специалистов, в таких случаях вводить норматив суточного потребления воды правильно. Также они отметили, что пиковые нагрузки приходятся на выходные дни.
Ранее сообщалось, что почти 250 сельскохозяйственных участков в Ленобласти оказались заросшими.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все