Дачникам Ленобласти придётся оплачивать водоснабжение по тройному тарифу

Депутаты и правительство Ленобласти обсудили введение нового тарифа на водоснабжение для СНТ. Дачникам придется платить тройной тариф в случае превышения суточной нормы потребления.

Правительство Ленобласти и депутаты на общей встрече обсудили введение увеличенного тарифа на водоснабжение для СНТ. Дачникам, которые превышают уровень суточной нормы потребления воды, придется оплачивать водоснабжение по тройному тарифу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Такое предложение обусловлено тем, что в жаркие дни садоводы фактически пользуются водой в 10 раз больше обычного, что сильно перегружает сети и выводит из строя водоразборы.

По словам специалистов, в таких случаях вводить норматив суточного потребления воды правильно. Также они отметили, что пиковые нагрузки приходятся на выходные дни.

Ранее сообщалось, что почти 250 сельскохозяйственных участков в Ленобласти оказались заросшими.

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