Почти 250 сельскохозяйственных участков в Ленобласти оказались заросшими

В Ленобласти обнаружили около 250 заросших сельскохозяйственных участков. Россельхознадзор выдал предостережения их владельцам

Россельхознадзор выдал 168 предостережений владельцам сельскохозяйственных участков на территории Ленобласти, которые оказались в заросшем состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления надземного органа.

В общей сложности пострадало 249 мест, общая площадь которых 6 тыс. га. Также пресс-служба ведомства отметила, что владельцы земельных участков обязаны сохранять их надлежащий вид. Правило по сохранению достигнутого уровня мелиорации закреплено статьей 13 Земельного кодекса РФ.

Ранее сообщалось, что жители Ленинградской области переводят свои авто на газ.

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