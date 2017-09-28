Жители Ленобласти переводят авто на газ

Теперь бесплатно перевести транспорт на природный газ могут не только жители, но и юридические лица.

Ленинградская область стала одним из первых регионов, где водители могут бесплатно перевести свои автомобили на природный газ. Это стало возможным благодаря увеличению федерального и регионального финансирования, а также предоставления рассрочки на оборудование.

По программам Газпрома жителям предлагается несколько вариантов переоборудования транспортных средств на использование компримированного природного газа (КПГ). Есть возможность либо переоборудовать транспорт на КПГ без дополнительных вложений, либо осуществить переоборудование за свой счет с фиксированной ценой в 14 рублей за кубометр на фиксированный объем газа.

Юридическим лицам и ИП также теперь доступны на выбор следующие варианты переоборудования:

1. Без затрат на приобретение оборудования – клиент оплачивает только работы по монтажу, а оборудование предоставляется в аренду сроком до 5 лет

2. Без дополнительных вложений – клиент обязуется разместить на поверхности своего транспортного средства рекламу, направленную на продвижение компримированного природного газа и стимулирование его потребления

3. Софинансирование всего комплекса работ по замене дизельного двигателя на моногазовый.

Ранее в Ленинградской области было газифицировано крупнейшее молочное хозяйство. Природный газ 9 июня пришел в АО "Племенной завод "Гомонтово".

Фото: администрация Ленобласти